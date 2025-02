La mail mai arrivata la verifica con Crosetto il filtro della segreteria | così Armani Beretta Della Valle hanno evitato la truffa che ha ingannato Moratti

Leggi su Open.online

«Buongiorno, la Repubblica italiana chiede un suo aiuto e le sarà riconoscente. Ci serve un contatto urgentissimo per questioni di sicurezza nazionale». Si presentavano, spacciandosi per lo staff del ministroDifesa Guido, e chiedendo importanti somme di denaro che i servizi segreti avrebbero utilizzato per pagare il riscatto di fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. «Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia», aggiungevano, assicurando che quell’atto di generosità sarebbe stato poi saldato. Sono almeno una decina i noti e facoltosi imprenditori avvicinati daitori, tre le denunce presentate. Probabilmente su uno di loro le richiestefatto breccia. Massimo, storico ex presidente dell’Inter, ha ammesso a la Repubblica: «Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero.