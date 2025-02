Velvetgossip.it - La madre di Belen risponde alle critiche: La mia ragazza sta bene

Negli ultimi giorni, un video pubblicato daRodriguez sul suo profilo Instagram ha suscitato un acceso dibattito tra i suoi follower. La showgirl argentina, nota per la sua bellezza e il suo carisma, si è mostrata in passerella con alcuni abiti del suo marchio di moda. Tuttavia, l’attenzione non si è concentrata solo sui vestiti, ma anche sul suo aspetto fisico, che ha portato molti utenti a esprimere preoccupazione per la sua eccessiva magrezza.Il video ha rapidamente fatto il giro del web, generando commenti di varia natura. Tra le numerose reazioni, alcuni fan hanno espresso la loro apprensione, scrivendo messaggi come: “Bellissima, ma un po’ troppo dimagrita. Sorridi che la vita è una sola.” Queste osservazioni hanno spinto ladi, Veronica Cozzani, a intervenire per difendere la figlia e rassicurare i fan.