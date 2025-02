Terzotemponapoli.com - La lotta al vertice tra Inter e Napoli e non solo: parla Tancredi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Hato anche di Meret e delFranco, ex portiere della Roma, a TV Play. Di seguito le sue dichiarazioni. “Io ho avuto la fortuna di allenare Gigi Buffon per due anni e per me è il più forte portiere che io abbia mai visto. Mi mettevo dietro la porta quando parava. Non dava mai l’angolo. Gigi aveva tutto per essere il più grande portiere mai visto. Quando facevo la conferenza stampa, dicevo che Gigi facilitava i problemi. L’unica cosa da fare era non toccare nulla. Gigi è nato portiere”.Il portiere dele. “Il miglior portiere della Serie A? A me piace Meret. Se avesse quella cazzimma napoletana. E’ un buon portiere, ma deve avere più spensieratezza. E’ troppo teso dentro il campo. Poi ci sono anche altri giovani, c’è Carnesecchi che sta facendo un buon campionato.