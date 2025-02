Liberoquotidiano.it - La Lazio travolge il Monza: pokerissimo Champions. Cagliari, 3 punti-salvezza

Unper l'Europa. Lasi rimette in piena corsa, piega un fragile e invisibile, sempre più in caduta libera, per 5-1 e scavalca la Juve al quarto posto consolidando la sua posizione per il pass in zona. Ai biancocelesti serviva sbloccarsi in casa, davanti al proprio pubblico, dopo due mesi e mezzo di passi falsi e critiche, e la squadra di Baroni ha approfittato dell'ostacolo brianzolo per vincere e riprendersi il calore della sua tifoseria. Ilregge l'urto laziale per mezz'ora, poi è Marusic a sbloccarla al 31' e nella ripresa si aprono gli argini con la doppietta di Pedro al 57' e al 77' (migliore in campo) inframezzata dalla rete di Castellanos che torna così al gol dopo un digiuno che durava dallo scorso settembre. Nel finale l'orgoglio delporta la firma di Sensi su rigore all'86', due minuti dopo però c'è la 'manita' sventolata da Dele-Bashiru a rendere ancora più pesante la sconfitta degli ospiti.