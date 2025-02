Agi.it - La Lazio travolge il Monza con super Castellanos. 5-1 all'Olimpico

AGI - Lastrapazza il5-1 all'e si riporta al quarto posto. All'tutto facile per la squadra di Baroni contro i brianzoli sempre più ultimi (-9 dalla zona salvezza) e apparsi anche rassegnati, al di là delle otto assenze. Grande protagonista il Taty, autore dell'assist per il primo gol di Marusic al 31mo e poi per Pedro nella ripresa prima di firmare lui il gol del 3-0 al 63mo. Al 77mo Noslin, appena entrato, serve l'assist per la doppietta di Pedro. All'85mo mani in area di Lazzari, rigore per ilche Sensi trasforma ma all'88mo Dele-Bashiru firma la rete del 5-1. Larisponde così alla Juventus nella corsa Champions e Pedro firma la sua prima doppietta da quando è in Italia. Baroni ritrova dal primo minuto Tavares, mentre Dia viene confermato sulla linea dei trequartisti con Isaksen e Zaccagni alle spalle proprio del Taty.