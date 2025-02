Inter-news.it - La Lazio supera il Monza nel segno di Castellanos: Milan e Juventus tenute a distanza!

Leggi su Inter-news.it

Labatte ilcon il punteggio di 5-1. AAdam Marusic, Pedro, Valentine Dele-Bashiru. I biancocelesti tengono così a, già vincenti in questo turno di campionato.VITTORIA CHAMPIONS – Laospita con ilcon l’imperativo di conseguire tre punti vitali per rinsaldare le proprie ambizioni di accesso alla prossima Champions League. Il match si presenta come una sfida tra i calciatori offensivi dei capitolini e il portiere dei brianzoli Semuel Pizzignacco, essendo quest’ultimo chiamato a difendere il risultato sin dai primi minuti. L’intensità con cui i biancocelesti affrontano il match impedisce alla squadra avversaria di adottare delle misure efficaci da porre a contrasto delle sortite offensive della compagine di casa. Dopo la forte pressione iniziale, lariesce a trovare il gol del vantaggio, al 31?, grazie al colpo di testa di un liberissimo Adam Marusic su sponda di Valentin