Calciomercato.it - La Lazio cala il pokerissimo e stende il Monza: il Cagliari regola il Parma

Prosegue spedita la marcia dei biancocelesti; ducali, invece, sempre più giu. Ecco i tutti i risultati delle sfide delle 15Dopo la vittoria ottenuta dalla Roma sul campo del Venezia, la giornata di Serie A sta continuando a regalare non pochi spunti. All’Olimpico, infatti, ladi Baroni ha steso senza troppi patemi d’animo il, imponendosi con un perentorio 5-1. Successo prezioso anche per il, che ha la meglio su unsempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.Laanche il: sussulto delnei guai (LaPresse) – Calciomercato.itMa andiamo con ordine. Larisponde immediatamente alla vittoria ottenuta dalla Juventus sul campo del Como. Ad aprire le danze a cavallo della mezz’ora è Marusic, che sfrutta al meglio un’azione corale ben costruita dagli uomini di Baroni.