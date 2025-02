Quotidiano.net - La giudice Arbia: "Trump delegittima la Corte Roma deve rispettare lo statuto"

Leggi su Quotidiano.net

, 9 febbraio 2025 – "Uno degli aspetti più preoccupanti ed inquietanti delle sanzioni individuali comminate da Donald, in relazione allapenale internazionale, è che non investono solo i funzionari dell’Aja. Possono essere banditi dagli Stati Uniti anche tutti coloro che, a vario titolo, collaborano alla raccolta e alla conservazione delle prove necessarie ad acclarare dei crimini di genocidio, contro l’umanità o di guerra: è palese che la Casa Bianca non intenda solo intimidire il Tribunale, vuole anche inficiarne la stessa attività giurisdizionale". A parlare è unche conosce bene le dinamiche interne e il ruolo della Cpi, finita nel mirino del tycoon. Per un quinquennio, a partire dal 2008, dopo quasi nove anni spesi nel ruolo di procuratore internazionale presso il Tribunale penale internazionale dell’Onu per il Ruanda, Silvana, 72 anni, è stata cancelliere dellacompetente nel perseguire i più gravi crimini di rilevanza internazionale.