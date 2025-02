Sport.quotidiano.net - La gara allo stadio Gran Sasso contro L’Aquila. Atletico, Seccardini: "Peccato l’assenza di pubblico»

Leggi su Sport.quotidiano.net

È la classica partita che si prepara da sola. Affrontare in trasferta la seconda forza del campionato, provoca stimoli che non necessitano di ulteriori sollecitazioni. L’Ascoli questo pomeriggio alle ore 14.30 affronteràper un match tutto da vivere. Si giocherà a porte chiuse per la squalifica di un turnod’Italia’ ma ci sarà la diretta sulla pagina Facebook della società abruzzese. A presentare le insidie di questo inè stato ieri il tecnico dell’Ascoli, Simone. Misterarrivate a questo match dopo un periodo di crisi: è preoccupato? "Nell’ultimo periodo, a differenza dell’inizio di stagione, non abbiamo raccolto quanto avremmo dovuto secondo i dati oggettivi, quale ad esempio l’indice di pericolosità.il Notaresco abbiamo pagato a caro prezzo gli unici episodi che abbiamo concesso agli avversari.