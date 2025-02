Ilgiorno.it - La formula per invecchiare con grazia: esercizio, poco cibo e... amore

Severini MelograniSono una nonna di quasi 79 anni e mi curo. Mia madre a questa età non c’era neanche arrivata (è morta a 65 per un tumore ai polmoni e per questo io non ho mai fumato). Mi curo “fuori”, sono sempre in ordine: parrucchiere, manicure, un trucco leggero anche solo per andare a fare la spesa, e mi curo “dentro”: dieta, integratori, controlli, tante passeggiate e, come scrive sempre lei, relazioni con gli amici, passioni da coltivare (la mia è la musica) e un, un nuovo! Ho compreso che non devo vergognarmi di frequentare un uomo alla mia età (sono vedova da quasi vent’anni) ma mi chiedo (e le chiedo) è sufficiente tutto ciò per, come dice lei, “con”? EricaCara collega, le basi ci sono! Brava, bravissima, ma non basta. Non basta perchéin un Paese che invecchia (il più anziano d’Europa) ci chiede un ulteriore sforzo e una presa d’atto di responsabilità: noi over non possiamo e non dobbiamo permetterci di lasciarci andare, costi quel che costi, non soltanto per noi ma per le nostre famiglie (per le quali dobbiamo cercare di non diventare un peso) e per la società italiana tutta.