La foiba di Basovizza imbrattata a 48 ore dal Giorno del Ricordo Rossi di vergogna

Vandalizzata ladi, a due giorni daldel, quando vengono commemorate le vittime dei massacri titini e dell'esodo giuliano dalmata. Un oltraggio ai morti e alle loro famiglie, le scritte in lingua slava con vernice rossa recitavano: «Trst je nas» («Trieste è nostra») e «Smrt faÜizmu sloboda narodom» («Morte al fascismo, libertà al popolo»). Mentre la Digos indaga, le scritte sono già state cancellate. A ripulirle anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. La condanna, però, come al solito non è bipartisan. Ieri, a tarda sera, Elly Schlein non aveva ancora pronunciato mezza parola. Silenzio assordante anche da Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Solo Matteo Renzi, e Carlo Calenda con una nota di Azione), si sono distinti tra i leader delle opposizioni. Come se la sinistra provi ancoraa pronunciare quella parola: foibe.