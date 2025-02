Ilrestodelcarlino.it - La Fermignanese corre. Tris al Sassoferrato Genga

: Marcantognini, Santi (7’ st Ragni), Labate, Lucciarini, Fraternali A., Patarchi, Cantucci (37’ st Izzo), Bozzi ( 27’ st Giovanelli Fraternali), Fraternali L., Patrignani (7’ st Mariotti), Saidykhan ( 32’ st Surano). All. Pazzaglia: Bruni, Imperio, Marzioni (5’ st Paoletti), Di Nuzzo, Pasinato, Loppi (31’ st Morettini), Perini, Isla (39’ st Tolu ), Ricci, Piermattei E. (1’ st Gubinelli), Luzzi. All. Gobbi Arbitro: Domizi di Macerata Reti: 26’pt Fraternali L., 28’st Cantucci, 45’ st Mariotti. Note: ammoniti: Bozzi, Giovanelli Fraternali (F) Paoletti (SG) Latorna a giocare davanti ai propri tifosi dopo la deludente trasferta di Chiaravalle. Per i lanieri era fondamentale fare punti per mantenere la posizione in classifica, per gli ospiti lo era altrettanto per uscire dalla zona play out.