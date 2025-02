Ilgiorno.it - La dura vita alle case Aler: “Atti di violenza continui, servono più controlli”

Magenta (Milano) – Ancora problemidi via Toti a Magenta. Ancora un intervento dei carabinieri e, questa volta, è arrivata anche l’ambulanza. Erano le 23 dell’altra sera quando è scoppiata una lite. Probabilmente tra un residente e una persona che non vive. Sulla dinamica e su quanto è esattamente accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. L’equipaggio della Croce Bianca giunto da Magenta ha accompagnato un uomo di 47 anni al pronto soccorso dell’ospedale Fornaorli. Nulla di grave dal punto di vista sanitario, ma quello dell’altra notte è l’ennesimo episodio diche i residenti non sono più disposti a tollerare. Ledi via Toti sono un quartiere di fatto senza nessuna protezione. Chiunque può accedervi perché non esiste un cancello d’ingresso e una recinzione che delimiti lo spazio.