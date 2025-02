Gamberorosso.it - La condanna del doppio turno: due ore per cenare e per pagare, i nuovi diktat al ristorante

La crisi globale della ristorazione ha rinfocolato un fenomeno mercantile che in passato, quand’era sintomo di prosperità, chiamavamo “”. Il tempo, però, ha mutato i presupposti e le prospettive. L’altro ieri, scattava ilper esuberanza di richiesta, nei ristoranti di ceto popolare. Si trattava di un’eventualità più o meno probabile, secondo gli umori della clientela. Oggi, invece, siamo di fronte a una strettoia burocratica, che si materializza senza scampo sin dal momento della prenotazione. E non c’è più bisogno di chiamarla per nome, verbalizzando volgarmente il razionamento dei minuti. Il turn over dei tavoli avviene via web, come uno sparo al silenziatore, attraverso la compilazione dei form. Successivamente, riceveremo una email di conferma con data e orario di partenza del conto alla rovescia.