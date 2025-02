Ilnapolista.it - La comunicazione di Conte è pari al suo talento di allenatore (Repubblica)

SuAntonio Corbo scrive delle nuove prospettive annunciate dain conferenza stampa prima di Napoli-Udinese. Corbo è sicuro:rimarrà a Napoli, non andrà da nessuna parte la prossima stagione. “Porta il Napoli oltre il guado dell’utopia Garnacho per accendere i fari sui prossimi mesi”Scrive Corbo su:Da ieri pomeriggio il quarto scudetto del Napoli sembra più vicino. Nuove sembrano l’atmosfera e le prospettive. .Ed eccocon un tempestivo intervento. Laal suodi. Porta il Napoli oltre il guado dell’utopia Garnacho per accendere i fari sui prossimi mesi. Il profeta del quarto scudetto vi è riuscito. Da ieri si sa molto di più. Rimarrà, si trova bene a Napoli, gli piace la città che sta conoscendo nelle sue note profonde, finalmente unche non si nasconde .