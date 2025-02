Movieplayer.it - La colonna sonora di The Brutalist è come le opere di László Tóth: minimalista e imponente

Candidata agli Oscar 2025, la partitura di Daniel Blumberg utilizza una manciata di strumenti per realizzare brani capaci di evocare l'approccio architettonico del suo protagonista accompagnato da un attitudine libera data dall'improvvisazione jazz. È un film di promesse (mancate) e terre promesse The. L'opera diretta da Brady Corbet scritta a quattro mani con Mona Fastvold. Tre ore e mezza di durata filmate in 70mm - con annesso intervallo - dedicate alla vita e all'opera del fittizio architetto ebreo ungheresecon il volto di Adrien Brody. Un uomo sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald che, all'indomani della fine del conflitto, emigra negli Stati Uniti. La prima volta che Corbet ce lo mostra è sulla nave a poche miglia da New York. Una risata e un'immagine della Statua della Libertà capovolta.