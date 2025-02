Lanazione.it - La chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo: “Forza, può diventare un luogo del cuore”

Luni, 9 febbraio 2025 – “Dai che ce la facciamo!”. È raggiante Silvia Farina, presidente dell’APS Circolo culturale Le Maestà di Nicola, promotrice della candidatura della chiesa deial censimento de “I luoghi del” del Fai. Già, perché se a metà dicembre i voti raccolti non arrivavano a 450, ieri hanno toccato quota 1920. Un sensibile avvicinamento al traguardo delle 2.500 preferenze necessarie per partecipare al bando Fai 2025 e che, in caso di vittoria, permetterà di richiedere contributi fino a 50mila euro. “Per un momento ho temuto che l’impresa fosse al di sopra delle nostre possibilità – ammette Farina –. Ora, invece, sono felicemente sorpresa e ottimista”. Soddisfatto ma non sorpreso è, invece, il sindaco di Luni Alessandro Silvestri: “Insieme all’anfiteatro – dichiara –, Nicola è un po’ il nostro salotto buono.