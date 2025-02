Ilrestodelcarlino.it - La Cassetta Help ora diventa anche virtuale

Cesenatico ha la sua nuova Casetta2.0. A distanza di due anni dall’attivazione del progetto, gli organizzatori dell’iniziativa a difesa delle donne vittime di violenze, promossa dall’associazione Fermiconlemani, hanno ritenuto opportuno affiancare alla"classica" la versioneper potenziare e rendere più efficace la raccolta di eventuali segnalazioni. Laè situata all’inizio di via Saffi, sulla facciata del palazzo dove c’è l’ufficio anagrafe del Comune, dove è stato installato un nuovo pannello in cui è indicato chiaramente il numero verde dove gratuitamente tutte donne e gli uomini possono telefonare per segnalare dei casi. La novità è la presenza di un QR code, dove con un semplice gesto del telefono è possibile far partire la segnalazione. Tutti i messaggi e le telefonate sono accolti dal personale e sul territorio la referente è Antonella Valletta, presidente dell’associazione di volontariato Crisalide, la quale interviene assieme ad una psicologa.