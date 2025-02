Ilrestodelcarlino.it - La carica dei duemila, c’è un derby da vincere. Mignani: "Serve un Cesena concentrato"

Ilal Mapei per dimenticare la batosta di Catanzaro. E’ l’imperativo categorico di Micheleche ritrova le sue ali, Adamo dopo la squalifica, e Ceesay, guarito dall’influenza, e potrà contare sulla new entry Flavio Russo, strappato proprio alla Reggiana nell’ultimo giorno di mercato. Mancheranno solo Calò, squalificato, e Giovannini, acciaccato. Sicuro l’esordio dall’inizio di Saric. "A mente fredda ripenso alla maniera in cui a Catanzaro ci siamo messi in difficoltà da soli – ammette il tecnico bianconero –. Se riusciremo ad essere più concentrati evitando gli errori di Catanzaro, questa squadra ha le caratteristiche per tornare ad essere temibile come nei primi mesi di campionato". Ilcon la Reggiana è l’occasione giusta per dare una scrollata alla sindrome da trasferta, ai gol di Iemmello e soci per riprendere a fare punti, perché poi ci saranno il Pisa in casa e la trasferta di Cremona.