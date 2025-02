La bufala di Elon Musk che aiuta una dipendente Starbucks

Leggi su Open.online

Circola una storia strappalacrime doveavrebbeto, in maniera molto generosa e altruista, unadiin difficoltà. Secondo quanto riportato nei post social, la donna avrebbe dichiarato di non poter acquistare un regalo per il compleanno di sua figlia a causa delle sue difficoltà economiche.avrebbe sentito il dialogo tra lae una sua collega, decidendo di intervenire acquistando il regalo la piccola e promettendo di pagarle tutte le future spese per la sua istruzione. Non ci sono riscontri riguardo un gesto del genere, mentre la fonte risulta essere un canale che inventa storie false per attirare utenti.Per chi ha frettaLa falsa notizia circola da dicembre 2024.La fonte è un canale Youtube che dichiara di creare storie inventate.