La battaglia al bullismo | Problemi con i social per tanti nostri giovani

Un reato subdolo che si insinua tra le fragilità deissimi, insulsi comportamenti che spesso colpiscono i più deboli, coloro che hanno qualche diversità fisica, sessuale o semplicemente perché sono troppo mansueti per reagire. Si chiamaed è purtroppo in crescita in tutti i suoi nuovi e vecchi volti. Lo dimostrano anche gli ultimi fatti di cronaca in città. In occasione della giornata internazionale contro ile il cyberè stato intensificato il progetto di educazione alle legalità da parte della Polizia di Stato che incontra gli studenti di ogni ordine e grado. Il dirigente del Commissariato di Pontedera, vice questore Luigi Fezza, già da inizio di quest’anno anno scolastico e con un intensificazione nel corso di questi ultimi giorni con l’approssimarsi della ricorrenza internazionale, ha tenuto diverse conferenze con gli studenti dei primi anni delle scuole superiori di Pontedera e con quelli delle scuole medie della Valdera e del Valdarno e con alunni di alcune classi quinte delle elementari.