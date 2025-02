Sport.quotidiano.net - La 26ª giornata: Rimini e Forlì possono farsi un favore a vicenda (la Rbr ospita Verona). Pesaro batte Cividale e sale a +2 sull’Unieuro

Turno interessante nel campionato di A2, iniziato ieri con il successo dinel big match contro(91-77). I marchigiani su sono portati a +2grazie a 4 uomini in doppia cifra in una partita che i friulani avevano riaperta nel 3° quarto. Qualche ora prima, il colpo di coda di Piacenza con Cremona (86-81): rimonta nel secondo tempo spinta dai 30 punti di Derrick Marks. Oggi due i campi principali: a, coach Sandro Dell’Agnello vivrà un personale derby contro Ramagli (entrambi sono livornesi), soprattutto però cercherà di conquistare controdue punti pesanti per ridare sprint nella corsa promozione ai suoi. Sepuò aiutarlo contro Udine,può ricambiare contro una squadra appaiata in classifica all’Unieuro. A Brindisi, invece, la Valtur cerca conferme contro una Fortitudo Bologna che però dall’arrivo di Caja sta volando.