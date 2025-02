Internews24.com - Kumbulla elogia il connazionale nerazzurro: «Gli ho visto sbagliare poche cose»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’elogio dell’ex Roma al: ecco le dichiarazioni Intervistato dai microfoni di Sportitalia, l’ex difensore di Roma e Hellas Verona, Marash, attualmente in forza all’Espanyol, ha discusso vari argomenti, tra cui il suo amico e compatriota Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, esprimendo opinioni molto positive su di lui. Inoltre, l’albanese ha parlato di Cristian Shpendi, altro suo, che nel Cesena ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra e ha dimostrato di possedere doti tecniche notevoli e un istinto innato per il gol.LE PAROLE DISU ASLLANI- «Per me ha qualità tecniche di altissimo livello, calcia in egual maniera di destro o di sinistro. Gli hopochissime volte passaggi o lanci lunghi.