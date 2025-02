Quotidiano.net - Kosovo: Vetevendosje di Kurti vince le elezioni ma delude con meno del 40%

In, come era nelle previsioni, il partito '' (Autodeterminazione, VV, sinistra nazionalista) del premier Albinha vinto leparlamentari di oggi, ma con un risultato molto al di sotto delle sue aspettative, e ben distante dal 50,2% conquistato nelle precedenti legislative del 2021. Sia gli exit poll diffusi da varie emittenti televisive private, sia i primi dati ufficiali della commissione elettorale, seppur ancora molto parziali, assegnano al partito del premier percentuali che non raggiungono il 40%. A uscire per prima con un exit poll alla chiusura dei seggi alle 19 (stessa ora italiana) era stata l'agenzia Pipos, che assegnava al VV poco più del 38%, per la tv Koha '' era a circa il 42%, mentre la commissione elettorale, dopo lo spoglio di 137 seggi, davante il partito dicon il 37,1%.