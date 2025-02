Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, Tuttosport assicura: «Il suo problema è solo questo». I numeri confermano la tesi: l’analisi sull’olandese

Koopmeiners Juve, Tuttosport assicura: «Il suo problema è solo questo». I numeri confermano la tesi: l'analisi sull'olandese

di RedazionentusNews24, perildel giocatore olandese èuno: ilasu di luiContinua a non brillare Teun, che anche in2025 è sembrato tutto meno che integrato nel gioco di questa. Perildell'olandese è di testa, comeanche i dati sul suo rendimento, inevitabilmente crollato come si è visto a Como.Con l'Atalanta era già a quota 6 reti apunto della stagione, con una percentuale del 22,2% di reti sulle conclusioni tentate, oggi crollata fino al 3,03%. Discorso simile anche in fase difensiva, dove prima c'era una media del 4,72 di palloni recuperati in fase di non possesso, oggi scesa a 2,30.