Kolo Muani Juventus, rivelazione sul futuro: «Si punta ad andare con lui al Mondiale per Club». Incastro con Vlahovic: lo scenario per giugno

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il calciomercato Juventus è al lavoro per trattenere Randal Kolo Muani dopo l'impatto devastante del francese sul mondo bianconero. Servirà però una cessione per accumulare il denaro necessario. Indiziato numero uno, manco a dirlo, Dusan Vlahovic, da cui si potrebbero ricavare almeno 50 milioni di euro, utili per provare a convincere il PSG a lasciare il 26enne transalpino a Torino anche nel prossimo. Si punta ad andare con lui al Mondiale per Club.