Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, un altro indizio lo lascia… Luis Enrique. Sempre più lontano il ritorno al PSG: lo scenario verso la prossima estate

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, unper i bianconeri dapiùildel francese al PSG. Le ultimeStando a quanto sottolineato da Tuttosport, dal PSG arrivano indizi da non scartare sul futuro di Randal, con cui non è mai scattato il feeling, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027 e questo allontana l’attaccante dala Parigi.Ora tocca al calciomercato, che vuole trattenere il 26enne in bianconero anche oltre lastagione. Si proverà a puntare su un nuovo prestito, anche se ovviamente le condizioni ora dovranno essere diverse.Leggi suntusnews24.com