Kolo Muani Juve, nessun dubbio: dalla Continassa lo vogliono trattenere. Si può ma in un solo modo: si pensa a questa proposta per convincere il PSG

Come scrive Tuttosport, non c'è dubbio sul futuro di Randal Kolo Muani, che il calciomercato Juve vuole trattenere anche per la prossima stagione. Grande impatto dell'attaccante a livello numerico e di gruppo, ma bisogna convincere il PSG. Si può provare a proporre un nuovo prestito, ma non sicuramente alle condizioni di ora. Servirà almeno un diritto, se non obbligo, di riscatto a 50 milioni di euro per evitare una minusvalenza ai francesi. Soldi che si possono ricavare dall'addio di Vlahovic.