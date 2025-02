Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, l’indiscrezione: «C’è già una mezza promessa per giugno». Avanti tutta verso il riscatto: con questo aiuto si può trattenere il francese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, indiscrezione sul possibile futuro del giocatore: così i bianconeri puntano ailSul Corriere dello Sport si parla deldi Randalda parte del calciomercato. Il club bianconero, secondo il quotidiano, avrebbe già strappato unaal PSG, con cui i rapporti sono ottimi.Un accordo tra gentiluomini, che permette ai bianconeri di avere una corsia preferenziale in caso vogliano riscattare il. Cosa che appare per ora sicura, visto anche il grande impatto del: potrebbero “bastare” 50 milioni di euro per trattenerlo.Leggi suntusnews24.com