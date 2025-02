Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, l’attaccante è già nella storia: una partenza del genere l’hanno fatta solo tre giocatori in tutta Europa! La statistica incredibile

di RedazionentusNews24è già(nonbianconera): lasul bomber franceseUn iniziodicon la: cinque reti in tre partite.altri dueinhanno segnato così tanto nei primi match.?– «Randalha trovato la via della rete per tre match di fila (vs Napoli, Empoli e Como in Serie A)per la 3ª volta in carriera nei Big-5 campionati europei – dopo esserci riuscito nel 2022/23 con l’Eintracht Francoforte e nel 2020/21 con la maglia del Nantes; Randal ha realizzato una marcatura multipla in trasferta (doppietta vs Como in Serie A)per la seconda volta in carriera nei Big-5 campionati europei – dopo esserci riuscito il 16 maggio 2021 contro il Dijon con il Nantes in Ligue 1, doppietta anche in quel caso».