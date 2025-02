Calcionews24.com - Kolo Muani Juve, i bianconeri al lavoro per giugno: c’è un accordo con il PSG, i bianconeri avrebbero una corsia preferenziale

Leggi su Calcionews24.com

in contatto con il PSG per definire un possibile trasferimento a titolo definitivo in estate: ci sarebbe già unSul Corriere dello Sport si parla del riscatto di Randalda parte della. Il club bianconero, secondo il quotidiano, avrebbe già strappato una mezza promessa al PSG, con cui i rapporti sono ottimi, per .