Kimi Antonelli parla chiaro | Sbagliato fare il confronto con Hamilton voglio costruire il mio percorso

Essere consapevole di ciò che si è. Ne hato alla Gazzetta dello Sportdella sua prossima avventura in F1. Il 18enne bolognese prenderà il posto di Lewisin Mercedes e affiancherà il britannico George Russell nel campionato del mondo di F1 che prenderà il via dall’Australia il prossimo 16 marzo a Melbourne.Ci si chiede quali potranno essere le sue prestazioni, nella difficoltà di gestire una situazione non semplice, in un team ambizioso come quello di Brackley: “La mia mentalità è sempre la stessa: quella di andare in pista e cercare di vincere. Allo stesso tempo però, sono consapevole che il livello della Formula 1 attuale è altissimo e non sarà certamente un obiettivo semplice. Quello che cercherò diè di concentrarmi su me stesso, limitare al minimo gli errori e imparare da quelli già commessi per non ripeterli più.