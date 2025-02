Metropolitanmagazine.it - Kikò Nalli, chi è l’ex marito di Tina Cipollari e perché si sono lasciati

siconosciuti nel 2002 quando lui stava partecipando a “Uomini e Donne” come corteggiatore di un’altra donna. Tra loro è scoccata la scintilla e hanno iniziato a frequentarsi. L’anno dopo è nato il loro primogenito, Mattias. Dopo le nozze celebrate nel 2005,nati Gianluca (2006) e Francesco (2009): Nel 20018 si è consumata la rottura e i due hanno annunciato la separazione.sinel 2018, dopo quindici anni di matrimonio. In diverse interviste l’uomo ha dichiarato che il motivo della rottura è stato il graduale allentamento del sentimento, ma ha assicurato di essere in ottimi rapporti con la showgirl.“Non c’è qualcosa in particolare che non abbia funzionato. Nel senso che tra noi non cistati torti o dispetti.