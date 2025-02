Quotidiano.net - Kiev e Mosca corteggiano Trump . Zelensky offre agli Usa le terre rare

Boni Donald lo spavaldo, che piaccia o no, adesso è l’uomo che ha preso in mano il mazzo e distribuisce le carte al mondo su più fronti dove costringe gli altri a trattare sulle sue idee forti, controverse ma destinate a muovere le acque. Così succede con il conflitto ucraino dove con le sue affermazioni, tra promesse e ricatti, ha sparigliato le carte in una situazione di stallo che non ha mai fatto grandi passi in avanti in un alternarsi di piani di pace cinesi, turchi, timidamente europei, distesso. Donaldannuncia di voler incontsia Vladimir Putin che Volodymyr. Con chi aprirà le danze? Mentre lo zar ha una posizione più attendista il leader ucraino è già stato chiaro affidando il suo pensiero a X. "È essenziale che io incontri il presidenteprima che lui incontri Putin.