Oasport.it - Kelly Doualla gareggerà con le grandi? I tempi dell’azzurra nelle classifiche europee e mondiali 2025

Leggi su Oasport.it

sta illuminando la velocità italiana a suon di fantastiche prestazioni sui 60 metri, correndo in 7.19 al PalaCasali di Ancona in occasione dei Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi. La 15enne lombarda ha ritoccato di quattro centesimi il già suo record europeo under 18 siglato poche settimane fa sempre nel capoluogo marchigiano e ha migliorato il suo record italiano under 20, tanto da portarsi per qualche ora a un solo centesimo dal record mondiale per minorenni.L’allieva di Walter Monti è un autentico portento e sta lavorando non tanto per ottenere riscontri cronometrici di lusso a livello giovanile, ma soprattutto per costruire la giusta struttura in modo da essere protagonista tra lein un prossimo futuro. Non si intende forzare i passi, ma si vuole procedere con cautela e in maniera scientifica per evitare di caricare troppo questa promettente atleta.