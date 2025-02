Ilfattoquotidiano.it - “Kaite Baldé mi ha tradito con Wanda Nara, lei mi ha mandato le prove. Sono stata malissimo, prendevo gocce per dormire”: il dolore di Simona Guatieri

“Tradimento è una parola che fa male: ho commesso l’errore più grande della mia vita, con la donna della mia vita”, ha detto Keita, in collegamento, alla moglie, ospite al programma “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.ha ripercorso i passi e le ipotetiche motivazioni che avrebbero spinto Keita a tradirla con, ex moglie dell’attaccante Mauro Icardi. “L’ho perdonato perché mi ero sposata da poco, amavo mio marito. Abbiamo denunciato siasia Icardi”, ha spiegatoin diretta. “Abbiamo due bimbi piccoli, erano veramente piccoli (quando ci fu il tradimento di Keita, ndr). Mi ero sposata da poco, da due mesi, provavo vergogna. Ho avuto una chiacchierata con la signora. Lei aveva cercato nuovamente mio marito. Le avevo chiesto delle spiegazioni ma non voleva che pensassi male di lei, che fosse una brutta donna, ma ero così nervosa che non ricordo la chiamata”.