K-Sport ci prova a Cerreto Urbino contro la terza forza

Oggi in Eccellenza si scende in campo per la ventunesima giornata. Riguardo le provinciali l’gioca in casa mentre le altre tre sono impegnate in trasferta. Calcio d’inizio alle ore 15.Calcio-Chiesanuova. A presentarci il match è il dg dell’, Ivan Santi: "Incontriamo ladel campionato che arriva addopo una pesante sconfitta interna. Dunque sarà una gara ricca di spunti per entrambe le squadre con obiettivi simili anche se il Chiesanuova ancora nutre speranze di raggiungere il duo di testa. Noi viviamo gara per gara e poi più avanti capiremo dove possiamo arrivare e punteremo l’obiettivo stagionale. Intanto cerchiamo il massimo da ogni partita. Al rientro dalla squalifica Bardeggia e Galante ma la rosa a disposizione del mister è ampia con tanti giovani che anche domenica a Monturano hanno dimostrato il loro valore".