Juventus Women, la nuova arrivata Stolen Godo indisponibile col Milan: il motivo

di Mauro Munno, lacol: il. La norvegese ex Valerenga nemmeno in panchinaNon ci sarà esordio bianconero per Emmain occasione di, gara valida per l’ultima giornata della regular season di Serie A femminile. La centrocampistanelle ultime ore del mercato di gennaio non è infatti a disposizione di Max Canzi.Il? L’ex Valerenga,dopo la cessione di Caruso, è ancora alla ricerca di una condizione che non può essere ottimale (il campionato norvegese è fermo da svariate settimane). La Juve cercherà di metterla in pista per il duplice confronto di Coppa Italia con la Fiorentina.Leggi sunews24.com