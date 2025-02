Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Psv: le probabili formazioni

Le due squadre si ritrovano nuovamente difronte dopo la prima giornata dove hanno prevalso i bianconeri che sperano di ripetersi per approdare agli ottavi.vs Psv, match valido per l’andata dei play-off di Champions League 2024-2025, si giocherà martedì 11 febbraio 2025 alle ore 21 presso l’Allianz Stadium.VS PSV: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl percorso dei bianconeri nella massima competizione continentale è stato deludente, come testimonia il 20esimo posto finale con soli 12 punti in otto partite. Ciò che fan ben sperare la squadra di Thiago Motta è che si è già imposta sugli olandesi nella prima giornata con un netto 3-1. Gli olandesi, invece, hanno fatto un cammino in linea con le loro aspettative, piazzandosi al 14esimo posto con 14 punti. Ad ogni modo, la squadra di Bosz è comunque da prendere con le molle in quanto capaci di battere il Liverpool.