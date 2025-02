Serieanews.com - Juventus, svelato il futuro: dal mercato di gennaio alla rivoluzione estiva in arrivo

La Juventus si trova in un momento di grande transizione. Con la qualificazione alla Champions League che rimane uno degli obiettivi principali della stagione e una Coppa Italia da difendere, la squadra si prepara ad affrontare un mercato estivo che potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro bianconero. Ma prima di parlare del mercato, vediamo cosa è successo a gennaio, quando la dirigenza, capitanata dal CFO Cristiano Giuntoli, ha già iniziato a lavorare per rinforzare la rosa. A gennaio, la Juventus ha fatto alcuni colpi molto interessanti, con Kolo Muani che ha subito dimostrato il suo valore, mettendo a segno ben 5 gol in appena 3 partite.