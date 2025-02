Anteprima24.it - Juventus NG-Benevento, Pazienza analizza la gara: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNon è iniziata certo nel migliore dei modi l’avventura di mistersulla panchina del, ko a Biella 2-0 contro laNext Gen. Questa l’analisi del tecnico dei giallorossi ai microfoni di Ottochannel: ANALISI – “Sono mancate le reti, ma anchegiusto quando abbiamo subito i due gol. Quando sei uno in meno, come in occasione dello svantaggio, tutta la squadra deve sacrificarsi e questa cosa mi ha dato fastidio. E’ un peccato perché eravamo partiti bene, creando due buone opportunità, poi abbiamo rovinato tutto con quella situazione. Dopo il raddoppio, abbiamo perso fiducia, siamo quasi usciti dalla partita e anche questo non può andare bene. La reazione nel secondo tempo c’è stata e non era scontata, ma dobbiamo fare di più sul piano del: è su questo che dovrò intervenire”.