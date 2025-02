Anteprima24.it - Juventus NG-Benevento, Brambilla elogia i bianconeri: “C’è tanto di nostro in questa vittoria”

Tempo di lettura: < 1 minutoUndicesimo risultato di fila per laNext Gen rivitalizzata in maniera incredibile da misterla sua analisi a fine gara: “I dati dicono che siamo soddisfatti del lavoro che i ragazzi stanno facendo. Ora interpretiamo le partite nella maniera giusta. Ilè una squadra forte con giocatori di qualità. Ci ha messo in difficoltà per molti tratti. Sapevamo di dover difendere in spazi stretti. C’èmeritoin. Pazienza? Per un allenatore che subentra non è facile in tre giorni mettere idee nuove”.PASSATO – “Noi abbiamo l’esperienza degli altri anni. I nostri ragazzi all’inizio fanno fatica a calarsi nella serie C. Quando i risultati sono arrivati, poi, sono venute fuori le qualità dei miei ragazzi. Palumbo? Siamo contenti che è andato in una realtà importante.