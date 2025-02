Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Benevento 2-0 LIVE: Adzic show a Biella! Espulso Berra, gli ospiti chiudono in 10

di RedazioneNews24Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 2024/25(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di) – Cos’altro dire di questaGen? Parlano i numeri.11^ risultato utile consecutive, 27 punti in 11 partite: la vittoria di oggi contro ilsegna un altro passaggio di maturità per i bianconeri di Brambilla. Ha funzionato tutto, dalla fase difensiva che ha concesso pochissimo ad unpiù propositivo nella ripresa ma mai realmente pericoloso, alla fase offensiva, sulle ali di Guerra e. Ecco, un pensierino su quest’ultimo: sceso dalla prima squadra con voglia, fame, desiderio di mettere minuti nelle gambe. L’assist e il gol parlano già, ma la sua prestazione profuma di qualità e classe.