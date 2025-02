Juventusnews24.com - Juventus Modena Under 17 2-0 LIVE: Raddoppio di Amadio dal dischetto!

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadel match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La17 torna in campo a Vinovo per continuare a vincere e convincere contro ilnews24 segueil match.17 2-0: sintesi e moviola1? Bianconeri alla prima impostazione dal basso del match2? Caiazzo tenta la gran botta da fuori, il pallone termina a lato3? Tiozzo slalomeggia sulla sinistra, viene steso e guadagna un interessante calcio piazzato5? Punizione di Tiozzo, Gecaj stacca alla grande e insacca, bianconeri in vantaggio7? Si alza il ritmo a Vinovo! Partita vivace e divertente9? Fuorigioco di Elomoghale, ilriprenderà da una punizione poco fuori il limite dell’area11? Fallo di Precupanu ai danni di Cervi, altra punizione guadagnata dagli ospiti 12? Errore di Cervi che rischia un retropassaggio, per poconon intercetta il pallone.