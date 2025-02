Sport.quotidiano.net - Juve, le due missioni estive: confermare Conceicao e Kolo Muani

Bologna, 9 febbraio 2025 – Dueimportanti per Cristiano Giuntoli da qui a giugno. Due attaccanti, due peperini, due grandi giocatori che rappresentano tecnicamente ciò di cui ha bisogno Motta. Brava la società a prenderli a buone condizioni, ma ora scatta il lavoro per confermarli. E servirà spendere. Da tempo Giuntoli sta dialogando con il Porto per capire i margini di manovra per il riscatto di, non ci saranno sconti, e allo stesso tempo si lavora all’uscita di Vlahovic per propiziare la conferma di. E’ rivoluzione in attacco.costa 30 milioni Laper ora non ha in mano il cartellino di Francisco, prelevato in prestito oneroso da 7 milioni di euro più 3 di bonus. Il rendimento è stato subito impattante e laha deciso: conferma.