Juve incredibile a Como | Vlahovic è stato umiliato

Il bomber bianconero è finito ai margini con l’esplosione di Kolo Muani e al Sinigaglia è rimasto in panchinaLavince, ma decisamente non convince. I bianconeri passano in casa delcon un gol su calcio di rigore, concesso per un’ingenuità del portiere Butez che in uscita piomba addosso a Gatti. Lo stesso difensore erapoco prima protagonista di un controverso episodio nella propria area, un tocco di mano che l’arbitro e il Var hanno deciso di non punire col penalty il gesto ritenuto casuale.Dusan(LaPresse) – calciomercato.itNon trovando ovviamente d’accordo Cesc Fabregas che nel postpartita èuna furia: “Rigore chiarissimo, non ci sono interpretazioni. Non è la prima volta che siamo penalizzati, vogliamo giustizia. Non è colpa dell’arbitro, che non può vedere, ma del Var che mi fa nascere dei pensieri nella mia testa su come vengono gestite le cose da una parte e dall’altra”.