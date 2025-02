Screenworld.it - Jurassic World – La Rinascita è un reboot o un sequel? La risposta potrebbe stupirvi

Leggi su Screenworld.it

Con l’uscita del primo trailer italiano di– Lasono stati in tanti gli utenti che si sono chiesti che cosa fosse questo nuovo film della saga, se è collegato al passato e ogni altra informazione possibile. Ecco, quindi, che vogliamo dare una panoramica su tutto ciò che sappiamo al momento sulla pellicola, a partire dallapiù ovvia: sì, è undiretto diIl Dominio, ma può anche essere definito unin qualche modo. Tuttavia la trama farà direttamente riferimento all’ultimo capitolo? Scopriamolo.Anche se Il Dominio sia stato un successo al botteghino ed è stato annunciato pochi mesi dopo che sarebbero state narrate nuove avventure con i dinosauri della Universal, i precedenti protagonisti quali Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, come anche Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill, non sarebbero tornati perché la loro storia è giunta a termine.