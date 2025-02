Nerdpool.it - Jude Law svela la verità sull’addestramento Jedi del suo villain in Star Wars: Skeleton Crew

Il misterioso personaggio diLaw in, Jod Na-Nawood, ha finalmente ricevuto una conferma ufficiale sulla sua formazione—ed è molto meno di quanto molti fan avessero immaginato. Durante il panel a sorpresa dial MegaCon 2025, Law ha rivelato di non aver mai ricevuto un vero addestramento con la spada laser prima della serie, confermando così le speculazioni di alcuni spettatori.Jod Na-Nawood e il suo legame con la spada laserNel corso della serie, Jod Na-Nawood si presenta come un, sfruttando i suoi poteri nella Forza e la spada laser che ha ottenuto. Tuttavia, il suo stile di combattimento ha suscitato discussioni tra i fan: alcuni hanno notato una certa esitazione nei movimenti, suggerendo che non avesse mai maneggiato realmente un’arma del genere.