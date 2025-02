Oasport.it - Jonathan Milan soddisfatto: “Avevamo studiato bene la tappa di oggi, è stata una settimana positiva”

si è aggiudicato l’ultimadella Volta a la Comunitat Valenciana 2025, dettando legge nella volata di gruppo sul traguardo di Valencia e conquistando il primo successo della sua stagione. Segnali positivi dunque per lo sprinter italiano, che aveva già contribuito al trionfo della sua Lidl – Trek nella cronosquadre inaugurale archiviando poi un secondo posto nella penultima frazione (abbastanza dura, non adatta alle sue caratteristiche) alle spalle di Santiago Buitrago.“Èuna bella. Siamo arrivati qui focalizzati sulla cronosquadre e sulla classifica generale con Vacek. Abbiamo fatto del nostro meglio per lui ma sfortunatamente nei giorni scorsi è caduto ed è dovuto tornare a casa.abbiamola, veloce e con un po’ di vento a metà che la rendeva più divertente“, ha dichiarato il 24enne friulano (fonte: SpazioCiclismo).