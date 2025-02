Nonsolo.tv - Joan Thiele, somos las chicas la calle es mi casa: la ragazza di Porta Venezia a Sanremo con Eco

Chi è, cantante in gara al Festival di2025 e perché è legata (a doppio filo) con Elodie.Tra i nomi probabilmente meno noti che parteciperanno al Festival di2025 c’è quello di, cantante classe 1991 dal background clamorosamente internazionale: ha una madre del napoletano e un padre svizzero ma di origine colombiana e ha vissuto l’infanzia tra Colombia, Canada (dove il padre ha vissuto buona parte della sua vita), Caraibi, Inghilterra e il lago di Garda.Dopo un album (Tango, pubblicato nel 2018, con canzoni in inglese e castigliano) e un premio David di Donatello alla migliore canzone originale – in italiano – con ‘Proiettili (ti mangio il cuore)’ in collaborazione con Elodie (per il film ‘Ti mango il cuore’, in cui la Di Patrizi è stata protagonista), lasbarca a, con la canzone ‘Eco’ (ricordiamo che Eco è una parola femminile, così, en passant) che riflette sulle insicurezze che si tendono ad affrontare nella vita moderna.